Milano
16:07
51.145
-0,73%
Nasdaq
16:07
27.121
-0,28%
Dow Jones
16:07
51.294
-0,61%
Londra
16:06
10.748
-1,23%
Francoforte
16:07
26.219
-1,43%
Martedì 17 Novembre 2026, ore 16.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: calo per Burberry
Londra: calo per Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
17 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Composto ribasso per la
maison del lusso inglese
, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: amplia l'ascesa Burberry
London: Burberry down
London: negative performance for Burberry
Londra: andamento negativo per Burberry
Titoli e Indici
Burberry
-3,44%
Altre notizie
London: Burberry Extends Rally
London: Bullish Move for Burberry
Londra: andamento rialzista per Burberry
London: Selling Concentrates on Burberry
Londra: si concentrano le vendite su Burberry
Burberry in focus on London market
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto