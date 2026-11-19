Milano
14:35
50.422
+0,49%
Nasdaq
18-nov
27.116
0,00%
Dow Jones
18-nov
50.198
-1,11%
Londra
14:35
10.504
-0,45%
Francoforte
14:34
25.705
-0,12%
Giovedì 19 Novembre 2026, ore 14.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per Burberry
Londra: scambi al rialzo per Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Avanza la
maison del lusso inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.
Condividi
Leggi anche
Londra: amplia l'ascesa Burberry
Londra: calo per Burberry
London: Burberry down
London: Burberry Trading Higher
Titoli e Indici
Burberry
+2,59%
Altre notizie
London: negative performance for Burberry
Londra: andamento negativo per Burberry
Londra: andamento rialzista per Burberry
London: Burberry Extends Rally
London: Bullish Move for Burberry
London: Selling Concentrates on Burberry
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto