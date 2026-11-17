Madrid: rosso per Indra
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una flessione dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 56,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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