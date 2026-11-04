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Madrid: performance negativa per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Indra
Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che sta segnando un calo del 3,30%.
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