Marina Abramovic, a Roma la mostra che celebra 80 anni di vita e 50 di carriera

Tra gli sponsor della mostra “Marina Abramovic: Historical Works and Transforming Energy” anche Autostrade per l’Italia, a sostegno dell’iniziativa ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia è tra le aziende che sostengono "Marina Abramovic: Historical Works and Transforming Energy", la mostra che inaugura oggi, 17 novembre, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) di Roma. Tra gli sponsor della Galleria figurano anche Banca Ifis , Enel , Fendi, Fondazione Roma, Gruppo FS, Intesa Sanpaolo , Maire e Webuild .



L'esposizione, che arriva a Roma dopo la tappa veneziana alle Gallerie dell'Accademia in occasione della 61ª Biennale, riunisce in una versione ampliata circa duecento opere che ripercorrono cinquant'anni di carriera dell'artista serba, che il prossimo 30 novembre compirà 80 anni. La stessa Abramovic l'ha definita la mostra più completa mai dedicata al suo lavoro.



Il percorso parte dall'Avatar, il gemello digitale dell'artista, e ripercorre le performance più celebri, da Rhythm 0 (1974) a Imponderabilia (1977), da The Lovers: The Great Wall Walk (1988) a Balkan Baroque (1997) e The Artist is Present (2010). Il cuore della mostra sono i Transitory Objects, opere realizzate con quarzo, ametista, agata e altri minerali, su cui i visitatori possono sdraiarsi, sedersi o stare in piedi, partecipando direttamente all'esperienza artistica.



Curata da Shai Baitel, direttore artistico del Modern Art Museum di Shanghai, con Andrea Tarsia per la sezione storica, la mostra è organizzata da Creative Philosophy con il Marina Abramovic Institute e il MAM di Shanghai. Il catalogo è edito da Skira. Per la direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini, l'iniziativa assume un significato particolare perché coincide con l'80° anniversario del suffragio femminile in Italia.

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