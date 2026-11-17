New York: andamento rialzista per Zimmer Biomet Holdings

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Zimmer Biomet Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 104,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 101,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 100.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```