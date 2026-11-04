New York: in acquisto Zimmer Biomet Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale , che mostra una salita bruciante del 13,64% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zimmer Biomet Holdings rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Zimmer Biomet Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 113,6 USD e primo supporto individuato a 104,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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