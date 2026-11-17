New York: brillante l'andamento di Reddit

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma di comunità online , che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Reddit rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del social network basato su comunità mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,03 USD con area di resistenza individuata a quota 97,36. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 90,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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