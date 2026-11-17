New York: in calo Goldman Sachs
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca d'affari americana, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Goldman Sachs suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 861,3 USD con tetto rappresentato dall'area 889,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 848,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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