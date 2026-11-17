New York: positiva la giornata per Comfort Systems USA

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nell'installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici , con un rialzo del 3,49%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di Comfort Systems USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.078,3 USD. Prima resistenza a 1.110,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.062.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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