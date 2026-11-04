Male Comfort Systems USA sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata nell'installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici , che esibisce una perdita secca del 16,96% sui valori precedenti.



L'andamento di Comfort Systems USA nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Comfort Systems USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.106,4 USD. Supporto visto a quota 1.041,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.171,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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