New York: prevalgono le vendite su Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano in perdita del 6,02%.
L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Salesforce, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 198,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 208. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 195,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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