New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società finanziaria con sede a New York , che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo del colosso finanziario americano confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 335,1 USD con primo supporto visto a 327,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 324.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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