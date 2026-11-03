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New York: si concentrano le vendite su Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Apple
Composto ribasso per la casa di Cupertino, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
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