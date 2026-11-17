New York: si concentrano le vendite su Rocket Lab USA

(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di razzi e veicoli spaziali , che presenta una flessione del 3,59%.



L'andamento di Rocket Lab USA nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Rocket Lab USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,95 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,14. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 50,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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