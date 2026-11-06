New York: scambi in forte rialzo per Rocket Lab USA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il costruttore di razzi e veicoli spaziali , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,52%.



Lo scenario su base settimanale di Rocket Lab USA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Rocket Lab USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,63 USD. Prima resistenza a 52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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