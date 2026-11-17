NewPrinces, la controllata Princes Group punta alle attività francesi di Mondelez

Nei sostituti del pane e nelle barrette

(Teleborsa) - NewPrinces comunica che la controllata a maggioranza Princes Group , ha annunciato in data odierna di aver sottoscritto un accordo con

Kraft Foods International Europe Holdings (“Mondelez International”) in relazione alla proposta di acquisizione delle attività francesi di Mondelez International nei sostituti del pane e nelle barrette di cereali.



L’Operazione Proposta comprende quattro marchi affermati, Heudebert, Pelletier, Cracotte e Grany, unitamente a tre stabilimenti produttivi situati a Granville, Vervins e Tolosa, ai relativi asset industriali e a un magazzino a Vervins. Le attività produttive impiegano circa 270 dipendenti equivalenti a tempo pieno.



Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il business ha generato ricavi netti per circa €119,2 milioni e un EBITDA adjusted di €17,7 milioni, pari a un margine EBITDA adjusted del 14,9%.



L’Operazione Proposta sostiene la strategia del Gruppo volta a costruire una piattaforma alimentare europea diversificata e sempre più integrata, attraverso marchi affermati, categorie di prodotto complementari e le relative capacità industriali.



Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces, ha commentato: “Questa proposta di operazione rappresenta un ulteriore importante passo verso la costruzione di un gruppo alimentare europeo di primo piano, fondato su marchi riconosciuti, competenze industriali e una

visione di crescita di lungo periodo. Heudebert, Pelletier, Cracotte e Grany sono quattro marchi affermati, con un forte legame con i

consumatori francesi. Siamo lieti della prospettiva di accoglierli nella famiglia NewPrinces e di sostenerne lo sviluppo, preservandone al contempo la tradizione distintiva. Heudebert, Pelletier e Cracotte completerebbero la nostra offerta di prodotti da forno accanto a Granfetta e Crostino Dorato, mentre Grany rafforzerebbe la nostra posizione nelle barrette di cereali e negli snack. Di particolare rilievo è l’opportunità di sviluppare sinergie industriali direttamente in Francia, dove disponiamo già di competenze produttive nei preparati per prodotti da forno e nelle basi per torte. Integrare queste attività con i tre stabilimenti inclusi nell’operazione potrebbe collegare fasi

complementari della produzione, dai preparati ai prodotti finiti. La nostra ambizione non è semplicemente acquisire marchi e attività, ma costruire una piattaforma industriale integrata in cui capacità complementari si rafforzino reciprocamente, favorendo innovazione,

efficienza e creazione di valore nel lungo periodo. Attendiamo con piacere di accogliere tutti e quattro i marchi al perfezionamento dell’operazione".



STRUTTURA E CONDIZIONI DELL’OPERAZIONE

Princes Group ha concordato di acquisire il business per un enterprise value di €80 milioni, su base cash-free, debt-free, comprensivo delle passività per leasing ai sensi dell’IFRS 16 e soggetto ai consueti aggiustamenti. Il corrispettivo sarebbe corrisposto interamente in contanti, utilizzando le disponibilità liquide esistenti di Princes Group.

In conformità alla normativa applicabile, i competenti organi di rappresentanza dei lavoratori in Francia saranno informati e consultati in merito all’Operazione Proposta. Al termine di tali procedure, le parti sottoscriverebbero il contratto definitivo di compravendita (Master Sale and Purchase Agreement). Il perfezionamento resterebbe subordinato alle eventuali autorizzazioni regolamentari applicabili e alle

consuete condizioni di closing.



UN PORTAFOGLIO EUROPEO PIÙ AMPIO NEI PRODOTTI DA FORNO E NELLO SNACKING

Le attività operano in categorie attrattive e complementari, coniugando la resilienza del mercato consolidato dei sostituti del pane, sostenuto da consumi domestici ricorrenti, con il più elevato potenziale di crescita delle barrette e dello snacking, trainato da tendenze strutturali verso la praticità, il consumo on-the-go e uno snacking più salutare.

Heudebert, Pelletier e Cracotte completerebbero Granfetta e Crostino Dorato, ampliando la gamma del Gruppo di fette biscottate, crispbread, prodotti da forno tostati e altri sostituti del pane e facendo leva sulle attività esistenti nei prodotti da forno in Italia e nel Regno Unito. Grany aggiungerebbe un marchio riconosciuto di barrette di cereali, diversificando ulteriormente il portafoglio e sostenendo l’innovazione e l’ampliamento della gamma.

L’offerta ampliata creerebbe inoltre opportunità di cross-selling. Le consolidate relazioni del Gruppo con i principali retailer potrebbero estendere la distribuzione dei marchi acquisiti oltre la Francia, in particolare nel Regno Unito e in Italia, mentre la rete commerciale delle attività in Francia e nel Benelux potrebbe sostenere l’introduzione in tali mercati dei prodotti esistenti del Gruppo, sia a marchio proprio sia a marchio del cliente.



UNA PIATTAFORMA INDUSTRIALE INTEGRATA IN FRANCIA

Un elemento distintivo dell’Operazione Proposta è il potenziale di sinergie industriali in Francia. Il più ampio Gruppo NewPrinces produce già in Francia preparati per prodotti da forno, capacità che potrebbero integrare le competenze nella produzione di prodotti finiti dei tre stabilimenti inclusi nell’Operazione Proposta.

Questa complementarità territoriale potrebbe collegare diverse fasi della catena del valore dei prodotti da forno, dai preparati e semilavorati agli alimenti finiti, favorendo lo sviluppo congiunto di ricette e prodotti, l’ottimizzazione degli acquisti e della logistica e la condivisione di know-how produttivo specialistico. Le capacità acquisite potrebbero inoltre supportare lo sviluppo di nuovi prodotti a marchio del cliente, un migliore utilizzo della capacità produttiva e una maggiore efficienza operativa. Tali eventuali sinergie sarebbero subordinate a valutazioni tecniche, operative e commerciali e al perfezionamento dell’Operazione Proposta.



IL RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA EUROPEA DEL GRUPPO

L’Operazione Proposta rafforzerebbe in modo significativo la presenza del Gruppo in Francia, uno dei maggiori mercati alimentari europei, aggiungendo marchi di consumo affermati e capacità produttive specialistiche alla sua presenza industriale nell’Europa continentale. Unitamente alle attività del Gruppo in Italia e nel Regno Unito, ciò favorirebbe la cooperazione industriale, l’espansione commerciale e la

distribuzione internazionale.

L’Operazione Proposta è coerente con l’approccio disciplinato del Gruppo all’allocazione del capitale e con la sua strategia di perseguire acquisizioni selettive e generatrici di valore, che ne rafforzino il posizionamento competitivo e sostengano la creazione di valore nel lungo periodo.

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