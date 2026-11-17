Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo agroalimentare italiano , con una variazione percentuale dell'1,94%.



La tendenza ad una settimana di NewPrinces è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di NewPrinces sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,36 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```