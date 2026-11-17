Nvidia istituisce comitato di supervisione su sicurezza nazionale e controllo esportazioni

(Teleborsa) - Il CdA di Nvidia ha istituito il Comitato di Supervisione per la Sicurezza Nazionale e il Controllo delle Esportazioni incaricato di supervisionare i programmi dell'azienda in materia di sicurezza nazionale e conformità al commercio globale.



L'attuale Team per la Sicurezza Nazionale e il Team per la Conformità al Commercio Globale di Nvidia - si legge in una nota - riferiranno direttamente al Comitato e al CEO ad interim, Colette Kress.



Il Comitato sarà presieduto da Suzanne Nora Johnson e ne faranno parte anche i direttori Stephen C. Neal e John O. Dabiri. Si riunirà almeno trimestralmente, anche con il management e in seduta riservata. Il Comitato supervisionerà le attività in corso dell'azienda volte a rafforzare il proprio team interno per la sicurezza nazionale e il team per la conformità al commercio globale, e collaborerà strettamente con esperti esterni indipendenti in materia di diritto, sicurezza nazionale e conformità al commercio globale.



"NVIDIA riconosce che le tecnologie avanzate del silicio e l'emergere dell'intelligenza artificiale e della superintelligenza presentano sfide senza precedenti per la sicurezza nazionale. In quanto azienda leader mondiale nel settore del calcolo avanzato, NVIDIA ha sia la responsabilità che l'opportunità di guidare il settore nell'affrontare queste sfide. Ci impegniamo a collaborare in modo costruttivo con i partner governativi e industriali per contribuire a stabilire e promuovere un quadro solido che utilizzi ogni strumento a nostra disposizione per salvaguardare la sicurezza nazionale, supportando al contempo la continua innovazione tecnologica", ha dichiarato Harvey Jones, presidente del consiglio di amministrazione di Nvidia.



La decisione di creare questo nuovo comitato riflette l'ulteriore impegno del Consiglio a rafforzare il proprio dialogo con le parti interessate governative e a dimostrare i più elevati standard di governance e supervisione.

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