Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 19:43
28.532 +1,25%
Dow Jones 19:43
53.304 +2,93%
Londra 17:35
10.829 +1,79%
Francoforte 17:35
26.438 +2,22%

New York: performance negativa per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Nvidia
Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento dell'1,81%.
Condividi
```