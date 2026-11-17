OPA Recordati, Respighi al 91,451% del capitale sociale

(Teleborsa) - Con riferimento all’OPA promossa da Respighi BidCo sul totale delle azioni ordinarie di Recordati , l’Offerente ha fatto sapere che in data odierna CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF SubFund 2, persona che agisce di concerto con l’Offerente, ha conferito all’Offerente complessive 13.072.398 azioni di Recordati (pari al 6,251% circa del capitale sociale dell’Emittente), a un valore unitario di conferimento per azione Recordati non superiore al corrispettivo offerto per ciascuna azione Recordati nel contesto dell’Offerta, ovverosia 53,00 euro.





Sempre in data odierna Respighi BidCo ha perfezionato il regolamento dell’Offerta in relazione alle complessive 22.208.274 azioni di Recordati portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, rappresentative del 10,620% circa del capitale sociale dell’Emittente.



A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Recordati, Respighi BidCo risulta complessivamente titolare di una partecipazione in azioni costituita da 191.247.356 azioni di Recordati, rappresentative del 91,451% circa del capitale sociale di Recordati, che sono detenute

direttamente da Respighi BidCo.

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