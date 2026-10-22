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OPA Recordati, le adesioni aumentano al 55,7% nel penultimo giorno

Finanza
OPA Recordati, le adesioni aumentano al 55,7% nel penultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 22 ottobre sono state presentate 5.937.724 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 110.580.835, pari a circa il 55,7% sul totale degli strumenti oggetto di offerta. L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato.
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