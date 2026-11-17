Pesante sul mercato di New York Moderna

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società americana di biotecnologia , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,20% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Moderna rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Moderna mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 197,9 USD con area di resistenza individuata a quota 216,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 191,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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