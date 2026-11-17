Piazza Affari: balza in avanti Cembre

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cembre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario attuale di Cembre mostra un allentamento della trendline al test del supporto 75,63 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 78,43. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 73,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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