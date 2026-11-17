Milano
12:09
51.274
-0,48%
Nasdaq
16-nov
27.197
0,00%
Dow Jones
16-nov
51.608
-1,41%
Londra
12:09
10.802
-0,73%
Francoforte
12:09
26.399
-0,75%
Martedì 17 Novembre 2026, ore 12.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per BFF Bank
Piazza Affari: calo per BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
17 novembre 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che tratta con una perdita del 2,43%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: BFF Bank down
Piazza Affari: BFF Bank rallies
Piazza Affari: negative move for BFF Bank
Piazza Affari: sharp correction for BFF Bank
Titoli e Indici
Bff Bank
-7,50%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank
Piazza Affari: BFF Bank deep in the red
BFF Bank slides to bottom of Piazza Affari market
Piazza Affari: brusca correzione per BFF Bank
Piazza Affari: BFF Bank Rises Towards 2.045 Euros
Piazza Affari: BFF Bank Trading Sharply Higher
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto