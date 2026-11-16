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Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank
Rosso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta segnando un calo del 3,22%.
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