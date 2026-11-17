Piazza Affari: in acquisto Avio
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda aerospaziale italiana, che scambia in rialzo dell'11,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,21 Euro e primo supporto individuato a 37,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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