Piazza Affari: scambi negativi per Acea

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multiutility capitolina , che presenta una flessione del 3,47% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Acea è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società multiservizi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21,11 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 20,21. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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