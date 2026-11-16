Piazza Affari: scambi negativi per Acea
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multiutility capitolina, che presenta una flessione del 3,47% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Acea è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società multiservizi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21,11 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 20,21. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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