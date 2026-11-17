Poste Italiane, emesso bond senior unsecured dual tranche per 1,25 miliardi di euro

Richiesta pari a 2,5 volte i titoli offerti

(Teleborsa) - L’emissione obbligazionaria senior unsecured in due tranche, denominata in euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 1,25 miliardi di euro, segna il ritorno di Poste Italiane sul mercato obbligazionario.



L’emissione - lanciata oggi e realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 6,5 miliardi - è stata ben accolta con una richiesta di 2,5 volte i titoli offerti. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico, tra cui il parziale rifinanziamento del bridge, utilizzato per il pagamento della componente cash dell’OPAS su TIM , e l’ottimizzazione del profilo delle scadenze finanziarie del Gruppo.



Il rating atteso dell’emissione è BBB+ per Standard and Poor’s (S&P), Baa2 per Moody’s e BBB+ per Scope.



La prima tranche ha valore nominale complessivo 750 milioni, scadenza 4,6 anni (fissata per il 26 giugno 2031) e cedola fissa annuale dello 4,25%. Prezzo di emissione fissato al 99,850% e rendimento effettivo a scadenza di 4,292%; La seconda tranche ha valore nominale complessivo 500 milioni, scadenza 8,2 anni (fissata per il 26 gennaio 2035) e cedola fissa annuale dello 4,625%. Prezzo di emissione fissato al 99,382% e rendimento effettivo a scadenza di 4,715%.



La data prevista per il regolamento di entrambe le tranche è il 26 novembre 2026, data in cui si prevede che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.



Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche composto da: Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners e BBVA, BPER Corporate & Investment Banking, Commerzbank, ING, MUFG e Natixis nel ruolo di Co-Lead Managers.

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