Poste Italiane, BofA alza il target price includendo TIM e ribadisce il Buy

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha incrementato a 35 euro per azione (rispetto ai precedenti 32 euro) il target price su Poste Italiane , considerando l'integrazione tra Poste e TIM come nuovo scenario base (con una partecipazione di circa l'87%). Di conseguenza, ha rivisto al rialzo l'utile per azione (EPS) stimato per il periodo 2028-2030, con un incremento compreso tra il 18% e il 25% circa. Il nuovo TP implica un potenziale rialzo di circa il 45% rispetto alla quotazione attuale. Poste è attualmente scambiata a un multiplo P/E stimato per il 2028 di circa 9x, con un cash yield dell'8-9%. "Riteniamo che il titolo sia sottovalutato", sottolinea BofA, che conferma il giudizio "Buy".



Viene fatto notare che Poste ha acquisito circa l'87% delle azioni TIM, lasciando una quota di minoranza pari a circa il 13%. Il quadro normativo italiano offre diverse opzioni per l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza residue; tra queste, ulteriori acquisti sul mercato, che tuttavia BofA ritiene poco probabili. Un'ulteriore offerta pubblica volontaria finalizzata all'esclusione delle minoranze (squeeze-out) rimane un'opzione percorribile, così come una fusione statutaria che preveda l'assegnazione di nuove azioni Poste agli azionisti di minoranza. "Riteniamo, ad ogni modo, che tale scenario non comprometterebbe la capacità di Poste di conseguire l'incremento dell'EPS di circa il 25%", viene sottolineato.





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