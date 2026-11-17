Sciopero generale: da scuola a bus a rischio. Esclusi treni e aerei

(Teleborsa) - Disagi in vista per lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, proclamato dalla Cgil, che riguarda l'intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi.



Sciopero 20 novembre, da scuola sanità





Lo stop di 24 ore per autobus, tram e metro, sarà nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale, e vedrà alcune aziende escluse. Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Si tratta del quinto sciopero di fila della Cgil - che si prepara a cento piazze -contro la manovra del governo Meloni e quest'anno coincide con la mobilitazione degli studenti. Nella stessa giornata c'è anche lo sciopero generale indetto dai Cobas.



Esclusi treni e aerei



Agitazione che, dunque, come detto, non riguarda voli e treni. Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio perché scatta dalle 21 di venerdì 20, fino alle 20 di sabato 21 novembre un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.





Escluse alcune aziende del trasporto pubblico locale in alcune città, come Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale: a Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle dalle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.







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