Sciopero generale di scuola, sanità e trasporti: Usb chiama in piazza più di 50 città contro riarmo e carovita

A Roma attenzione su Colosseo e Circo Massimo. Piantedosi riunisce questori e prefetti, Salvini precetta i trasporti

(Teleborsa) - Attenzione rivolta oggi alle più di 50 piazze che torneranno ad animarsi per lo sciopero generale indetto dall'Usb contro riarmo e carovita, con lavoratori, pensionati, studenti, movimenti per la casa e realtà pro-Pal. A queste si affiancherà anche una mobilitazione nei porti contro il traffico d'armi. La giornata è considerata un banco di prova per la sicurezza dopo i disordini e i saccheggi delle ultime settimane.



Lo sciopero coinvolge scuola, sanità e trasporti: nonostante la precettazione del Mit, il sindacato ha confermato l'astensione "accollandosi le sanzioni, che sono pesantissime, ma nella consapevolezza che siano illegittime".



Treni regolari



"Ho fatto il mio dovere di ministro, ovvero precettare coloro che non hanno diritto di convocare domani uno sciopero", ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini. Fonti del Mit riferiscono che Fs ha confermato la regolare programmazione: "La circolazione dei treni sarà quindi garantita e la precettazione permetterà a milioni di lavoratori e viaggiatori di spostarsi. Il consueto sciopero del venerdì non fermerà l'Italia". Salvini ha poi auspicato che chi scende in piazza lo faccia "in maniera civile, colorata, rumorosa, però non danneggiando, a volto scoperto, e non attaccando le forze dell'ordine".



Il dispositivo di sicurezza



Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha riunito prefetti, questori e vertici delle forze di polizia di tutti i capoluoghi di regione per "assicurare il massimo supporto a chi è impegnato sul campo". "Gli allarmi ci sono, perché questo modo di attivazione delle piazze è molto insidioso, ma nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo trattato finora". Il Viminale ha promesso un "articolato dispositivo" per tutelare il diritto di manifestare e "isolare chi scende in piazza solo per creare disordini".



A Roma sfileranno in ventimila e saranno sorvegliati speciali il Colosseo, dove sabato scorso alcuni manifestanti sono entrati nell'Anfiteatro, e il Circo Massimo, che ospita il Villaggio della Difesa con blindati, droni e mezzi militari. A Milano i cortei andranno lontano dal centro, verso nord; attenzione anche a Torino (tre cortei) e Bologna.



La polemica sul Casa



Il direttore dell'Antiterrorismo e presidente del Casa Lucio Pifferi ha assicurato che "nessun allarme è stato sottovalutato" e che le azioni di devastazione del 17 e 18 ottobre non erano "completamente prevenibili" per dimensioni e modalità.

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