SYS-DAT, Intermonte conferma Outperform: progressi nella strategia di crescita Buy & Build

(Teleborsa) - Intermonte conferma la raccomandazione Outperform su SYS-DAT , rivedendo al ribasso il target price da 9,40 a 9 euro per azione. La revisione riflette principalmente l'incremento di 50 punti base del tasso risk-free, in linea con le nuove ipotesi adottate dalla divisione Research della banca d'investimento. Secondo gli analisti, i risultati più recenti confermano la solidità dell'esecuzione operativa del gruppo, con un miglioramento dei margini che evidenzia i benefici dell'integrazione delle società acquisite e delle maggiori efficienze operative. La generazione di cassa continua inoltre a sostenere la strategia di crescita per acquisizioni, il cosiddetto Buy & Build.



Progressi costanti nella strategia di crescita per acquisizioni

Intermonte sottolinea i progressi costanti di SYS-DAT lungo il percorso di crescita per linee esterne. L'espansione dei margini conferma l'efficacia dell'integrazione delle aziende acquisite e i miglioramenti in termini di efficienza, mentre la solida generazione di cassa rappresenta un elemento di supporto per proseguire la strategia di acquisizioni.



Gli analisti hanno effettuato una revisione delle stime, riducendo le ipotesi di crescita organica in misura inferiore all'1% in media nel prossimo triennio, ma migliorando al contempo il profilo dei margini e incorporando nei modelli l'acquisizione di Soluzione 1.



Revisione delle stime

L'aggiornamento delle stime tiene conto dell'acquisizione di Soluzione 1 e del relativo impatto sulla posizione finanziaria netta, con il consolidamento previsto a partire dal quarto trimestre 2026. Il modello incorpora inoltre maggiori ammortamenti e accantonamenti dopo i risultati del terzo trimestre, con un incremento degli accantonamenti attesi per il 2026.



Intermonte ha incluso anche gli effetti della valutazione al mercato del portafoglio di titoli di Stato e rivisto le ipotesi sui flussi di cassa per recepire gli ultimi aggiornamenti sul programma di buyback. Le azioni proprie detenute dalla società ammontano ora a circa il 5% del capitale sociale.



Confermato il giudizio Outperform, target price a 9 euro per effetto dei tassi

Intermonte conferma il giudizio OUTPERFORM e fissa il nuovo target price a 9 euro per azione su base fully diluted, ipotizzando l'esercizio integrale dei piani di stock option. La valutazione attraverso il metodo Discounted Cash Flow (DCF) scende a 8,1 euro per azione dagli 8,5 euro precedenti, principalmente per effetto dell'aumento di 50 punti base del tasso risk-free.



Resta invece confermato un contributo aggiuntivo di 0,9 euro per azione legato alle potenziali operazioni di M&A, sulla base di un livello di leva finanziaria target pari a 1,5 volte e di acquisizioni a un multiplo di 6 volte l'EV/EBITDA.

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