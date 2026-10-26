SYS-DAT, buyback per 420 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT , quotata su Euronext Milan - segmento STAR, ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 19 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 48.864 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,1562% del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 8,60 euro, per un controvalore complessivo di 420.333,78 euro. Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026.
Al 26 ottobre 2026 la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali detiene 1.440.462 azioni proprie, pari al 4,6043% del capitale sociale.
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