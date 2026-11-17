UniCredit apre collocamento certificato tematico su tech di Taiwan, Corea e Giappone

Collegato a un indice sviluppato in collaborazione con MSCI, il certificato con scadenza a 6 anni è riservato ai clienti retail di UniCredit in Italia

(Teleborsa) - UniCredit annuncia l’apertura del collocamento di un nuovo certificato tematico che offre un’esposizione protetta al 100% su 75 selezionate società leader della filiera tecnologica globale, con particolare focus sui mercati strategici di Taiwan, Corea del Sud e Giappone. I mercati asiatici, infatti, rappresentano oggi la spina dorsale hardware dell'intelligenza artificiale globale.



Il prodotto si concentra sui segmenti chiave dei semiconduttori, della componentistica elettronica e delle infrastrutture abilitanti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA).



Il certificato, che amplia l’offerta di soluzioni tematiche riservate alla clientela retail di UniCredit in Italia, ha una durata di 6 anni ed è collegato all’MSCI Asia Information Technology Top 75 Select Index, sviluppato in collaborazione con MSCI.



Il paniere include bindividuate da MSCI sulla base di stringenti criteri di capitalizzazione di mercato, liquidità e rilevanza tematica all'interno dell'ecosistema tecnologico asiatico.



A livello di payoff, lo strumento offre a scadenza la protezione del 100% del capitale investito (al lordo dei costi di sottoscrizione e gestione) e consente di partecipare con una leva pari al 200% alla performance positiva dell'indice, fino a un rendimento massimo (Cap) pari al 70% del capitale nominale.



Il prodotto sarà distribuito dalla rete di UniCredit in Italia nel periodo compreso tra il 17 novembre e il 17 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata o estensione del periodo di offerta, con un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro.



"L'intelligenza artificiale non è solo software: è il risultato di un ecosistema tecnologico che comprende infrastrutture, componenti e capacità produttive essenziali", ha dichiarato Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions di UniCredit, che aggiunge "attraverso questo Certificato consentiamo ai clienti di investire in alcune delle aziende asiatiche più rilevanti nella filiera dei semiconduttori, un settore chiave per l'evoluzione dell'AI"”.



Amna Hadziabdic, Head of Structured Products di MSCI, ha spiegato che l’indice MSCI "è concepito per offrire un’esposizione mirata alle società legate all’infrastruttura tecnologica alla base dello sviluppo e dell’implementazione dell’intelligenza artificiale. L’indice adotta un processo di selezione basato su regole predefinite, concentrandosi su 75 società di Taiwan, Corea del Sud e Giappone, selezionate sulla base di criteri di capitalizzazione di mercato, liquidità e rilevanza tematica all’interno dell’ecosistema tecnologico asiatico".

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