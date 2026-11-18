A2A, il calendario finanziario del 2027

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - L' Utility lombarda ha reso note le date previste nel corso del 2027 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti.

A2A ha inoltre specificato che l'eventuale dividendo relativo all'esercizio 2026 potrà essere posto in pagamento a partire dal 26 maggio, con stacco della cedola il 24 maggio.







Martedì 23/03/2027

CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2026



Giovedì 29/04/2027

Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2026 - eventuale seconda convocazione 30 aprile



Giovedì 13/05/2027

CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2027



Giovedì 29/07/2027

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2027



Mercoledì 10/11/2027

CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2027

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