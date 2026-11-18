Abitare In, aderire all'OPA o attendere? Per Intermonte la scelta dipende da orizzonte e rischi

(Teleborsa) - Per gli azionisti di Abitare In , aderire all'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale sulle azioni proprie significa scegliere un valore certo oggi rispetto a un possibile guadagno in più domani, che però resta incerto. È la conclusione di Intermonte, che ha analizzato l'offerta lanciata dalla società immobiliare milanese insieme alla proposta di liquidazione volontaria anticipata.



L'offerta riguarda fino a circa 2,58 milioni di azioni, pari al 9,7% del capitale, al prezzo di 3,10 euro per azione, per un esborso massimo di 8 milioni. Le adesioni sono aperte fino al 27 novembre e il pagamento è previsto il 4 dicembre. L'offerta non è soggetta a condizioni e verrà completata qualunque sia l'esito dell'assemblea straordinaria del 17 dicembre, chiamata a deliberare lo scioglimento anticipato della società. Secondo il board, il blocco dei permessi edilizi a Milano non lascia prospettive di sviluppo: Abitare In non ottiene un nuovo permesso residenziale dalla fine del 2023.



Chi aderisce, spiegano gli analisti, incassa 3,10 euro in contanti, con un premio del 12,3% sul prezzo precedente l'annuncio. Su quelle azioni non è esposto ai tempi, ai costi o all'esito della liquidazione. La certezza è però limitata dal riparto. I fondatori, che detengono il 40,4% del capitale, hanno dichiarato che non aderiranno. Se aderisse tutto il flottante, verrebbe acquistato solo il 17,44% delle azioni di ciascun azionista e il restante 82,56% resterebbe legato alla liquidazione. In quel caso Intermonte stima per chi aderisce un valore medio di circa 3,96 euro per azione, non attualizzato.



Chi resta potrebbe ottenere di più, ma con diversi livelli di incertezza. Nello scenario base Intermonte stima un valore di liquidazione di 4,04-4,14 euro per azione, il 30-34% sopra il prezzo d'offerta. In uno scenario più prudente il valore scende a 3,67-3,73 euro. Lo scenario prudente considera le possibili riduzioni di prezzo previste dall'accordo di cessione a Techbau, maggiori costi di liquidazione ed eventuali contestazioni degli acquirenti. Questi valori sono però lordi e non attualizzati. Il management ritiene fattibile chiudere la liquidazione entro il 2027, con circa il 90% della liquidità distribuita entro quella data e il resto nel 2028. Scontati al 10,5%, il costo del capitale usato dagli analisti, i valori si riducono a 3,62-3,71 euro nello scenario base e a 3,29-3,34 euro in quello prudente. Restano comunque sopra il prezzo d'offerta.



Oltre ai tempi, Intermonte segnala altri tre rischi. Il primo è la partecipazione del 71,45% in Homizy , che vale 0,61-0,67 euro per azione ai prezzi di mercato. Una vendita potrebbe essere penalizzata dai tassi più alti. Un'eventuale distribuzione in natura lascerebbe invece agli azionisti titoli poco liquidi, quotati sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan, con il rischio di pressione in vendita. Il secondo rischio sono rettifiche oggi non prevedibili, che potrebbero emergere durante la procedura in un senso o nell'altro. Il terzo è la liquidità del titolo: Borsa Italiana potrebbe sospendere o limitare le negoziazioni nelle fasi chiave della liquidazione, come avvenuto nel caso di Autostrade Meridionali, e gli scambi potrebbero ridursi man mano che vengono distribuiti i proventi.



In sintesi, per Intermonte l'offerta può risultare interessante per chi privilegia certezza e liquidità. Chi ha un orizzonte più lungo e tollera la scarsa liquidità del titolo potrebbe invece preferire attendere le distribuzioni o aderire solo con una parte delle azioni. Intermonte ricopre il ruolo di intermediario incaricato nell'offerta e di advisor finanziario di Abitare In.

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