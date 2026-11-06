Abitare In, Cda delibera opa parziale su azioni proprie e assemblea su scioglimento anticipato e liquidazione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Abitare IN ha deliberato, in forza dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2026, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (c.d. sotto soglia), avente ad oggetto massime 2.580.645 azioni ordinarie della società, pari al 9,70% del capitale, al prezzo di 3,10 euro per azione, per un controvalore massimo di 7.999.999,50 euro.



Il corrispettivo incorpora un premio del 12,33% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 5 novembre 2026, ultimo giorno di Borsa aperta prima dell’annuncio dell’Offerta (2,75964 euro).



Il periodo di adesione all’OPA avrà inizio alle ore 8:30 del 9 novembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 27 novembre 2026 (estremi inclusi), salvo eventuali proroghe. Il pagamento del Corrispettivo avverrà in data 4 dicembre 2026, salvo proroghe del periodo di adesione.



Convocazione assemblea su scioglimento anticipato e liquidazione volontaria

Il Cda ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria, per il 17 dicembre 2026, in unica convocazione, per deliberare in merito alla proposta di scioglimento anticipato volontario e di messa in liquidazione della società.



Come noto, - spiega l'azienda - il settore dello sviluppo immobiliare residenziale nel Comune di Milano è interessato da un persistente blocco delle procedure urbanistiche ed edilizie, che ha determinato il sostanziale arresto del rilascio dei titoli abilitativi e una significativa incertezza in merito ai tempi e alle modalità di realizzazione delle nuove iniziative. L’ultimo titolo abilitativo ottenuto dal Gruppo AbitareIn per un progetto residenziale risale alla fine del 2023, e, infatti, le 14 iniziative cedute nel luglio 2026 erano tutte in attesa di autorizzazione. Tale cessione ha consentito alla Società di convertire in un corrispettivo certo attivi i cui tempi di sviluppo non erano prevedibili, riducendo il profilo di rischio della ocietà stessa. Il contesto descritto, che si protrae ormai da un periodo prolungato, ha inciso in modo determinante sulla capacità della società di avviare e sviluppare nuovi progetti nel proprio mercato di riferimento.







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