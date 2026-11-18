Acea rimbalza dopo il collocamento di Suez. Analisti apprezzano più flottante

(Teleborsa) - Seduta di recupero per Acea , che a Piazza Affari quota 19,9 euro, in rialzo del 2%. Il titolo prova a ripartire dopo il collocamento con cui Suez, secondo azionista della multiutility romana, ha ceduto lunedì sera un ulteriore pacchetto di azioni.



Suez ha venduto circa 10,6 milioni di azioni Acea, pari a circa il 5% del capitale, attraverso un accelerated bookbuilding riservato a investitori istituzionali. Il prezzo è stato di 19,50 euro per azione, con uno sconto del 4% sulla chiusura di lunedì, per un incasso lordo di circa 208 milioni. La domanda ha superato più volte l'offerta, permettendo di aumentare il collocamento rispetto ai 9,6 milioni di azioni inizialmente previsti. Suez scende così a circa il 14,3% del capitale, dal 19,3%, con un impegno a non vendere ulteriori azioni (lock-up) di 90 giorni. È la seconda operazione del 2026: a metà marzo il gruppo francese aveva già collocato circa il 4% di Acea a 23 euro per azione.



Per gli analisti di Intesa Sanpaolo l'operazione cambia la lettura delle intenzioni di Suez. La vendita di marzo era stata considerata un caso isolato, legato al buon andamento del titolo. Quest'ultima suggerisce invece che Suez stia "gradualmente uscendo da Acea". Il flottante più ampio, osservano, dovrebbe sostenere la liquidità del titolo nel lungo periodo, ma il rischio di nuove vendite da parte di Suez, il cosiddetto overhang, è ora in aumento.



Anche Equita ritiene che l'operazione riduca la dimensione complessiva dell'overhang, ma che apra a scenari di ulteriori collocamenti nei prossimi mesi, se non si arriverà a una soluzione complessiva che coinvolga gli altri azionisti. Gli analisti ricordano che Caltagirone, con circa il 6% di Acea, ha proposto di alzare dall'8% al 12% il limite ai diritti di voto previsto dallo statuto, segnalando un potenziale interesse a crescere nel capitale. Secondo Equita, un trasferimento diretto delle azioni di Suez potrebbe risolvere il problema. Per il broker, chiudere la questione del pacchetto di Suez sarebbe positivo per Acea, perché aumenterebbe in modo significativo il flottante, oggi un limite per molti fondi internazionali. Una vendita a tranche come quelle degli ultimi mesi crea però incertezza nel breve periodo.



Intermonte sottolinea che non si possono escludere ulteriori collocamenti, visto il tetto statutario dell'8% ai diritti di voto: oltre quella soglia gli azionisti diversi da Roma Capitale non possono votare. Andrà verificato se la proposta di Caltagirone tornerà d'attualità, dopo che a settembre il Comune di Roma aveva chiesto un ulteriore approfondimento dei suoi profili giuridici ed economici. Per il broker è positivo per la liquidità del titolo l'aumento del flottante.



Più focalizzata sul lato positivo Banca Akros. Lo sconto del 4% può creare qualche pressione nel breve, ma il maggiore flottante e la migliore liquidità dovrebbero sostenere il titolo, soprattutto se ampliano la base di investitori istituzionali.



I giudizi restano invariati. Intesa Sanpaolo conferma "Buy". Equita mantiene "Buy" con target price a 26 euro: secondo il broker, Acea ha fondamentali solidi e una valutazione a eccessivo sconto rispetto alle società regolate, con una crescita annua degli asset regolati che può raggiungere il 9-10%. Lo sconto, calcolano gli analisti, è del 15% sul rapporto prezzo/utili e del 40% sul rapporto EV/EBITDA rispetto alle utility regolate pure. Banca Akros conferma "Buy" con target price a 26 euro, che implica un potenziale di rialzo di circa il 31% rispetto alle quotazioni attuali.

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