Capri Holdings, Justin Boxford nuovo CEO dopo oltre 20 anni di John Idol al vertice

(Teleborsa) - Capri Holdings , gruppo statunitense del lusso, ha annunciato la nomina di Justin Boxford a CEO. Boxford entrerà a far parte del board a partire dal 4 gennaio 2027. La sua nomina segue l'annuncio di John D. Idol, che lascerà i ruoli di Presidente e CEO dopo oltre vent'anni alla guida di Capri. Robin Freestone, attuale Lead Director di Capri Holdings, assumerà la carica di Presidente indipendente del board. Per garantire una transizione fluida, John D. Idol ricoprirà il ruolo di senior advisor per Capri Holdings fino al 31 marzo 2027.



Justin Boxford vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore globale del lusso e della bellezza, con una comprovata capacità di sviluppare marchi iconici, promuovere la trasformazione aziendale e generare una crescita sostenibile sui mercati internazionali. Boxford arriva in Capri da Estée Lauder , dove ha ricoperto di recente la carica di Global President, Luxury Beauty Brands. In precedenza, è stato Global Brand President di Estée Lauder, guidando una trasformazione completa che ha permesso di ripristinare la crescita, accelerare l'innovazione, espandere le categorie di prodotto, rafforzare l'attrattiva del marchio e ridefinire l'esperienza del consumatore attraverso i vari punti di contatto, sia digitali che fisici. Prima ancora, ha guidato La Mer in una fase di significativa espansione, più che raddoppiando le dimensioni del brand e consolidandone la posizione di leader globale nel segmento dello skincare di lusso.



Nel corso di oltre vent'anni, Idol ha svolto un ruolo determinante nel plasmare Capri, guidandone l'evoluzione in un gruppo globale della moda di lusso dal valore di svariati miliardi di dollari. Sotto la sua guida, il marchio Michael Kors ha conosciuto una significativa espansione, trasformandosi in un brand da svariati miliardi di dollari su scala mondiale. Idol ha inoltre supervisionato l'acquisizione di Jimmy Choo e la sua crescita negli ultimi otto anni, contribuendo a rafforzare ulteriormente il portafoglio di marchi di Capri.

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