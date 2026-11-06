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Bper, rimborso anticipato volontario prestito obbligazionario subordinato

Riguarda "Euro 300,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Tier 2 Notes due February 2032"

Banche, Finanza
Bper, rimborso anticipato volontario prestito obbligazionario subordinato
(Teleborsa) - Bper informa i portatori del prestito obbligazionario subordinato "Euro 300,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Tier 2 Notes due February 2032" che, avendo ottenuto la preventiva autorizzazione della competente autorità di vigilanza, intende procedere, il 25 novembre prossimo, al relativo rimborso, in via integrale e anticipata, rispetto alla scadenza originaria prevista del 25 febbraio 2032.

Il prestito, emesso a valere sul "Euro 5.000.000.000 EMTN Programme" di Popolare Di Sondrio, sarà rimborsato integralmente alla pari, ovvero al 100% del valore nominale complessivo outstanding, pari a 300.000.000 euro, oltre agli interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso esclusa.

A seguito del rimborso anticipato, il prestito verrà cancellato e delistato dal mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
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