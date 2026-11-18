Ferrari, BofA alza target price in attesa dei due ultimi lanci dell'anno

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha incrementato a 410 euro per azione (dai precedenti 395 euro) il target price su Ferrari , confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



"La visibilità fino al 2027 rimane solida, grazie a un portafoglio ordini completamente coperto e al crescente volume di vendite della F80 e dei modelli della "Special Series" - si legge nella ricerca - fattori che dovrebbero favorire un ulteriore incremento del prezzo medio di vendita (ASP) e della redditività. L'elevata visibilità sugli utili giustifica la valutazione "premium" del titolo".



BofA fa notare che, per il 2026, Ferrari ha in programma ancora due lanci; tra questi, si ipotizza l'arrivo della 296 Challenge Stradale, la cui presentazione potrebbe avvenire a Barcellona il 21 o 22 novembre. Resta da capire se il secondo lancio riguarderà un altro modello speciale a tiratura limitata e prezzo elevato, oppure un modello di gamma capace di modificare le prospettive sui volumi per il biennio 2027-2028. Logicamente, l'erede della 296 dovrebbe precedere il nuovo Purosangue, ma un lancio entro la fine dell'anno appare prematuro, dato che la produzione della 296 Speciale è ancora in fase di avvio. È possibile l'arrivo di una variante del Purosangue, mentre un modello di seconda generazione o una F80 Aperta sembrano più probabili in una fase successiva al 2026.



"Le tempistiche e la sequenza dei lanci sono fondamentali affinché Ferrari possa gestire i valori residui, indirizzare la produzione verso i modelli più richiesti e garantire una crescita costante - si legge nella ricerca - Ciò conferma la nostra tesi secondo cui il 2027 sarà un anno focalizzato sul valore più che sui volumi: prevediamo un numero di unità sostanzialmente stabile, a fronte di una crescita dei ricavi del 7,6%, trainata dall'aumento del prezzo medio di vendita e dal mix di prodotto, grazie a modelli come la F80, la 12Cilindri e la Luce. La crescita dei volumi dovrebbe tornare a essere un fattore rilevante a partire dal 2028, con l'avvio della produzione degli eredi della 296 GTB/GTS e del Purosangue".

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