



(Teleborsa) - Con un investimento diin 6 anni eche hanno coinvolto circa 5 milioni di lavoratori in più di 113 mila aziende,si propone come soggetto principale nella gestione dei fondi e delle linee di finanziamento della, affiancati dal Ministero del Lavoro, Regioni e Fondi più brillanti. È quanto emerge dal’evento ‘Formazione, Lavoro e Coesione: l’equazione della crescita’ che si è tenuto a Roma e promosso dall’Ente di Confindustria, Cgil, Cisl e UIL per il finanziamento della formazione continua.Secondo Fondimpresa, occorre voltare pagina rispetto ad un modello anacronistico nell’erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei, caratterizzato da una frammentazione non più sostenibile, superando le oltre venti autorità di gestione attuali, per averne una sola. “Non esiste sviluppo economico duraturo se separiamo la crescita delle imprese dalla crescita dei lavoratori. - ha sottolineato il presidente di Fondimpresa,- Oggi Fondimpresa si candida a diventare organismo intermedio della Programmazione 2028-2034, anello di congiunzione tra le strategie comunitarie e le esigenze concrete delle nostre imprese, massimizzando l’impatto dei fondi europei sull’occupabilità e sulla competitività del sistema economico nazionale”. Per questo, Fondimpresa vuole allearsi con le Regioni, come ha già cominciato a fare con la Lombardia, perché solo così si costruirà una governance nazionale efficiente, unica, che azzeri quei tanti e anacronistici ostacoli burocratici che impediscono di mettere a terra le ingenti risorse disponibili.A prendere parte all’evento anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,, e il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea,“Investire in competenze e formazione continua è sicuramente la strategia giusta. - ha sottolineato il Ministro - Per quanto ci riguarda questo si sposa pienamente con quelle che sono le politiche e le strategie del Ministero del lavoro anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove i target raggiunti ampiamente sono frutto della collaborazione con le Regioni, ma anche con tutte le organizzazioni. Per la parte della formazione con i fondi interprofessionali adesso dobbiamo guardare alla nuova strategia 2028 - 2034 proprio per portare a bordo tutto ciò che di buono abbiamo creato. Fondimpresa è il più importante fondo interprofessionale che si occupa di formazione in Italia. Per noi è sicuramente un interlocutore importante, affidabile e autorevole”.Secondo Raffaele Fitto, per quanto riguarda la candidatura di Fondimpresa “ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo centrale nell'ambito della definizione delle nuove politiche europee partendo dal. Ci sono una serie di nuove competenze fondamentali e centrali per la dimensione europea, che hanno bisogno di avere delle risposte adeguate e quindi il confronto di oggi è stato molto utile perché abbiamo creato le condizioni per parlare non solo di quella che è la proposta della Commissione europea, ma anche per iniziare a lavorare per costruire questa dinamica che sicuramente può rafforzare all'interno del contesto europeo quelli che sono i profili di competenza e di peculiarità delle aziende italiane”.Fondimpresa ha voluto anche sollecitare micro e piccole imprese, struttura portante del nostro sistema economico, ad utilizzare di più le opportunità date dalla formazione, pena perdita di competitività e, quindi, di mercati.è coinvolto nel Conto Formazione dello scorso anno a dimostrazione, considerando la loro numerosità complessiva, del sottoutilizzo da parte di questa categoria di imprese.Nella tavola rotonda con le Regioni il Vicepresidentelancia un messaggio sull’importanza della sinergia in questa partita “La collaborazione istituzionale, a partire dall'alleanza strategica con le Regioni e il Ministero del Lavoro, non è un esercizio formale ma l'unica vera chiave per ottenere risultati concreti. Solo facendo squadra e azzerando le distanze burocratiche possiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di vincere la sfida della competitività.”