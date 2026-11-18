ICOP, accordo per acquisire il 90% di SINGEA

(Teleborsa) - ICOP , società di ingegneria del sottosuolo attiva nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime, comunica ha sottoscritto con i soci di S.IN.GE.A. un accordo non vincolante finalizzato all’acquisizione del 90% del capitale sociale.



L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne indicata dal Piano Industriale 2026–2029, che punta all’aggregazione di realtà specialistiche con competenze complementari.



I termini dell'accordo



Il corrispettivo indicativo per il 90% del capitale sociale è pari a circa 7,6 milioni di euro, soggetto a verifica nell’ambito della due diligence e della successiva negoziazione degli accordi definitivi. L’operazione sarà finanziata mediante risorse proprie. I venditori hanno concesso a ICOP un periodo di esclusiva.



Ai sensi dell’accordo non vincolante, al perfezionamento dell’operazione Giancarlo Poli manterrà il 10% del capitale sociale di SINGEA e continuerà a ricoprire la carica di Amministratore Delegato. Sulla partecipazione residua sono previste opzioni put e call reciproche. SINGEA manterrà la propria identità e il proprio marchio.



L’accordo ha natura preliminare e non vincolante. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, all’esito soddisfacente della due diligence, alla negoziazione e sottoscrizione degli accordi definitivi, alle necessarie approvazioni societarie e all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa applicabile. La sottoscrizione degli accordi definitivi è attualmente prevista entro la fine del 2026.



Chi è S.IN.GE.A.



Costituita nel 2002, con sede a Montichiari (Brescia) e circa 40 addetti, SINGEA (Società Indagini Geognostiche ed Ambientali) è specializzata nell’esecuzione di indagini geognostiche, geotecniche e ambientali a supporto della progettazione e della realizzazione di opere civili e infrastrutturali. Dispone di attrezzature specialistiche per sondaggi, prove geotecniche in sito, indagini sismiche e geofisiche e monitoraggi geotecnici, strutturali e idrogeologici; in ambito ambientale esegue caratterizzazioni dei siti, perforazioni e campionamenti e realizza pozzi, barriere idrauliche e impianti per la bonifica di terreni e falde.



Nel 2025 SINGEA ha registrato un valore della produzione di 8,2 milioni, un EBITDA di 1,9 milioni (circa il 23%) e un utile netto di 1,3 milioni. Al 31 dicembre 2025 la società presentava disponibilità finanziarie nette pari a circa 2,1 milioni.











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