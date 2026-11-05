ICOP, Kepler Cheuvreux taglia target price con ritorno a valutazione standalone
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 34 euro per azione (dai precedenti 44 euro) il target price su ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 44%.
A seguito della decisione di ICOP di non formulare ulteriori controfferte per Trevi, il broker torna a basarsi sulla valutazione standalone (escludendo l'incremento dell'utile per azione, EPS, di circa il 30% previsto nella precedente simulazione).
L'AD Piero Petrucco ha confermato che un ulteriore rilancio non avrebbe senso dal punto di vista economico, ponendo l'accento sulla disciplina finanziaria e sulla creazione di valore per gli azionisti. Le ambizioni di crescita di ICOP su base autonoma rimangono interessanti: il management punta a raggiungere ricavi di circa 1 miliardo di euro entro il 2029-30 (rispetto ai 503 milioni di euro pro-forma previsti per il 2025), con un margine del 19-20% e ulteriori operazioni di M&A selettive. Le stime sugli utili rimangono invariate, poiché non includevano l'acquisizione di Trevi.
Al prezzo di 23,70 euro per azione, ICOP tratta a un multiplo EV/EBITDA 2027 di 6,6x e a un rapporto P/E di 12,8x; tali valori scendono rispettivamente a 5,7x e 11,1x nel 2028. "A seguito della significativa correzione rispetto al massimo di 32,10 euro, riteniamo che il titolo offra un interessante punto di ingresso", si legge nella ricerca.
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