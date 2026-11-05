ICOP, Kepler Cheuvreux taglia target price con ritorno a valutazione standalone

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 34 euro per azione (dai precedenti 44 euro) il target price su ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 44%.



A seguito della decisione di ICOP di non formulare ulteriori controfferte per Trevi, il broker torna a basarsi sulla valutazione standalone (escludendo l'incremento dell'utile per azione, EPS, di circa il 30% previsto nella precedente simulazione).



L'AD Piero Petrucco ha confermato che un ulteriore rilancio non avrebbe senso dal punto di vista economico, ponendo l'accento sulla disciplina finanziaria e sulla creazione di valore per gli azionisti. Le ambizioni di crescita di ICOP su base autonoma rimangono interessanti: il management punta a raggiungere ricavi di circa 1 miliardo di euro entro il 2029-30 (rispetto ai 503 milioni di euro pro-forma previsti per il 2025), con un margine del 19-20% e ulteriori operazioni di M&A selettive. Le stime sugli utili rimangono invariate, poiché non includevano l'acquisizione di Trevi.



Al prezzo di 23,70 euro per azione, ICOP tratta a un multiplo EV/EBITDA 2027 di 6,6x e a un rapporto P/E di 12,8x; tali valori scendono rispettivamente a 5,7x e 11,1x nel 2028. "A seguito della significativa correzione rispetto al massimo di 32,10 euro, riteniamo che il titolo offra un interessante punto di ingresso", si legge nella ricerca.

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