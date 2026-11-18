Londra: giornata depressa per Glencore
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che mostra un decremento del 2,67%.
La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Glencore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,735 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,836. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,687.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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