Londra: giornata depressa per Glencore

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che mostra un decremento del 2,67%.



La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Glencore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,735 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,836. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,687.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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