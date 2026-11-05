Londra: andamento sostenuto per Glencore

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Glencore rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Glencore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,069 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,167. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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