Materiali avanzati, l'agenda della Commissione Ue: obiettivi al 2035, +20% di investimenti e di startup

Von der Leyen: "Al cuore della prossima età industriale"

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto l'agenda "Advanced Materials for Europe", con l'obiettivo di fare dell'Ue entro il 2035 il leader mondiale nell'invenzione, produzione e uso di materiali avanzati più sicuri e sostenibili. La proposta fissa target al 2035 e un meccanismo di cooperazione tra Stati membri, per accelerare "il percorso dal laboratorio al mercato" in settori strategici come energia, mobilità, elettronica, edilizia, salute, aerospazio e difesa.



"I materiali avanzati saranno al cuore della prossima età industriale dell'Europa", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen: "Sono la chiave per la nostra transizione pulita, la sicurezza economica e la competitività globale. Aiutiamo l'Europa a trasformare l'eccellenza scientifica in leadership industriale, perché i materiali innovativi creati in Europa siano anche prodotti, scalati e usati in Europa."



Gli obiettivi



I tre traguardi al 2035 sono almeno +20% di investimenti in ricerca e innovazione sui materiali avanzati, +20% di startup e scaleup con sede nell'Ue e il 20% dei progetti che raggiungono livelli di diffusione più alti nei materiali più sicuri e sostenibili. L'Europa conta oltre 15.000 imprese nel settore e circa 1,5 milioni di posti di lavoro, ma servono "legami più forti nell'ecosistema, accesso più rapido a infrastrutture di test e pilota, competenze, catene di approvvigionamento più resilienti, percorsi normativi più chiari e migliore interoperabilità dei dati".



Le cinque priorità



Entro il 2030 la Commissione invita gli Stati a lavorare su: investimenti mirati nei settori strategici; digitalizzazione e intelligenza artificiale per accelerare scoperta, progettazione e test; tempi più brevi di commercializzazione tramite test, qualificazione e accesso alle infrastrutture; sostegno a scale-up e diffusione con misure sulla domanda, progetti strategici e appalti pubblici; colmare il divario di competenze con formazione e riqualificazione, in linea con l'iniziativa "Choose Europe". La commissaria alla Ricerca Ekaterina Zaharieva afferma che "i materiali avanzati decideranno chi guida nella tecnologia pulita, nel potere industriale e nella sicurezza strategica": "L'Europa ha la scienza, i talenti e la base industriale: ora agiamo per trasformare questa forza in leadership globale."



Prossimi passi



La proposta di raccomandazione deve essere adottata dal Consiglio Ue. I progressi saranno monitorati dal Technology Council for Advanced Materials, con una prima verifica entro fine 2028 e una relazione completa entro fine 2030. Nel quadro 2021-2027 di Horizon Europe l'Ue ha sostenuto i materiali avanzati con 2,3 miliardi di euro.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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