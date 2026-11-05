Innovazione, dall'Eic 1,8 miliardi per il 2027: ultimo pacchetto di Horizon Europe

1 miliardo per lo Scaleup Europe Fund

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2027 del Consiglio europeo per l'innovazione (Eic), che sblocca 1,8 miliardi di euro per i più promettenti imprenditori e ricercatori della deep tech. È l'ultimo pacchetto di finanziamenti Eic nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027, e punta a rendere il sostegno "più semplice, più rapido e più mirato", in linea con la strategia Ue per startup e scaleup e la Bussola della competitività.



Le novità



Il programma completa il finanziamento dello Scaleup Europe Fund (1 miliardo), degli investimenti nella difesa (200 milioni) e del progetto pilota Advanced Innovation Challenges (25 milioni), tutti introdotti nel 2026. Tra i miglioramenti: una migliore gestione dell'alto numero di domande per la ricerca di frontiera del Pathfinder; un Transition che sostiene singoli team e imprese anziché consorzi; il rafforzamento del sostegno alle startup guidate da donne con un programma Women TechEU ridisegnato (sovvenzioni raddoppiate a 150mila euro per startup) e un nuovo Premio europeo per le innovatrici nel quantum; e misure per aiutare le imprese sostenute dall'Eic a conquistare i primi clienti, anche con gli appalti pubblici.



"Con le opportunità di finanziamento 2027, l'Eic sostiene gli innovatori più ambiziosi d'Europa in ogni fase del percorso", ha dichiarato la commissaria Ekaterina Zaharieva: "mobilitando più capitale, stimolando accordi con i clienti, riducendo la complessità e facendo investimenti coraggiosi sulle tecnologie che plasmeranno il nostro futuro."



Il bilancio



L'Eic ha un budget di oltre 10 miliardi per il periodo 2021-2027, con più di 800 imprese e quasi 700 progetti di ricerca sostenuti. L'Eic Fund ha investito quasi 2 miliardi in oltre 375 startup deep tech, attirando co-investimenti 3,5 volte superiori. Lo Scaleup Europe Fund, gestito da Eqt, ha 1 miliardo dall'Eic e un obiettivo di almeno 4 miliardi da altri investitori, con investimenti medi superiori a 100 milioni.

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