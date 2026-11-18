MFE, risultato operativo di nuovo in positivo per 110 milioni nei nove mesi

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE chiude i primi nove mesi del 2026 con un forte miglioramento della redditività. Nonostante la debolezza del mercato pubblicitario nei Paesi di riferimento, il Gruppo torna a un risultato operativo adjusted nettamente positivo: 110 milioni di

euro, con una crescita di 134 milioni rispetto ai -23,7 milioni del pari periodo Pro Forma 2025.



Il comparto Entertainment, core business del Gruppo, raggiunge un risultato operativo adjusted di 122 milioni di euro, pari a 3,5 volte quello del corrispondente periodo 2025 pro forma.



A trainare la crescita della redditività sono soprattutto le sinergie industriali e le efficienze operative, che avanzano a un ritmo nettamente superiore alle stime. A fronte di un obiettivo iniziale di 35-40 milioni di euro di risparmi per l'intero 2026, successivamente elevato a 120 milioni, nei primi nove mesi la riduzione complessiva dei costi dell'Entertainment ha già raggiunto i 260 milioni. Una conferma concreta della rapidità del processo di integrazione europea.



I ricavi consolidati dei primi nove mesi si attestano a 4,1 miliardi, rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 su base Pro Forma. La flessione riflette principalmente la cessione di attività non strategiche e solo in parte la debolezza dei mercati pubblicitari europei, in particolare quello tedesco.



Parallelamente, i costi adjusted complessivi del Gruppo si riducono di 468 milioni, pari al 10,4%, a conferma del significativo percorso di razionalizzazione ed efficientamento già realizzato.

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